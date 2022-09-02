Сегодня в трех областях объявили I уровень опасности.

На сегодня, 2 сентября, в трех областях на западе Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра, ожидаются сильные дожди.

"2 сентября днем в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительные дожди", - говорится в предупреждении.

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Как сообщается, в указанных областях объявлен I уровень опасности, желтый.

Также, по данным синоптиков, в северных, центральных, Волынской, Ривненской, Донецкой, Херсонской, Запорожской областях, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, погода в сентябре В 2022 году будет теплее нормы, а осадков ожидается немного меньше, чем обычно.

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