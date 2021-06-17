Сегодня, 17 июня, в некоторых регионах Украины ожидаются опасные метеорологические явления.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 17 июня в южной и восточной части значительные, в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях местами сильные дожди", - говорится в предупреждении.
Также сообщается, что в центральных, южных и восточных областях ожидаются грозы, днем в отдельных районах - град и шквалы 15-20 м/с.
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Объявлен I уровень опасности - желтый.
Погода в Украине 17 июня
По данным Укргидрометцентра, кроме указанных территорий, в остальных областях ожидается сухая погода, без осадков.
Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Температура днем +23°...+28°, в южной части +20°...+25°.
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