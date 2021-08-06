Сегодня в большинстве регионов Украины ожидаются грозы, местами с градом и шквалами.

Сегодня, 6 августа, в Украине объявлено штормовое предупреждение. В большинстве областей ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 6 августа в Украине, кроме юго-восточной и восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый

Погода в Украине сегодня, 6 августа

В Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°, ливень.

Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +21°, небольшой дождь.

В Луцке - немного облачно, ночью +12°, днем +22°.

В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, небольшой дождь.

В Тернополе 6 августа ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.

В Хмельницком будет немного облачно, ночью +11°, днем +24°, небольшая облачность.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.

В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°, небольшой дождь.

В Виннице будет +14°...+25°, гроза, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу будет ночью +14°, днем +28°, ливень.

В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +30°.

В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+33°.

В Одессе 6 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +29°.

В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.

В Сумах температура воздуха составит +18°...+33°, ясно и безоблачно.

В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +21°, днем +34°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +34°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +19°...+33°.

В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +36°.

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Автор: Екатерина Лиманская