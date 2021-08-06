Сегодня, 6 августа, в Украине объявлено штормовое предупреждение. В большинстве областей ожидаются грозы, град и шквалы.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По данным Укргидрометцентра, 6 августа в Украине, кроме юго-восточной и восточной части, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - сообщили в ведомстве.
Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый
Погода в Украине сегодня, 6 августа
В Киеве будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +26°, ливень.
Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +21°, небольшой дождь.
В Луцке - немного облачно, ночью +12°, днем +22°.
В Ривне в пятницу ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°, небольшой дождь.
В Тернополе 6 августа ночью будет +10°, днем +22°, небольшая облачность, гроза.
В Хмельницком будет немного облачно, ночью +11°, днем +24°, небольшая облачность.
В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +23°.
В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, ночью +12°, днем +26°, небольшой дождь.
В Виннице будет +14°...+25°, гроза, небольшая облачность.
В Житомире в пятницу будет ночью +14°, днем +28°, ливень.
В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +17°, днем +30°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность, дождь.
В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +19°...+33°.
В Одессе 6 августа - облачно с прояснениями, температура ночью +19°, днем +29°.
В Херсоне в пятницу ночью +21°, днем +34°, ясно и безоблачно.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +20°, днем +32°.
В Запорожье температура ночью +21°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Сумах температура воздуха составит +18°...+33°, ясно и безоблачно.
В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +21°, днем +34°.
В Днепре температура ночью будет +20°, днем +34°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в пятницу будет ясно и безоблачно, +19°...+33°.
В Краматорске будет практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +35°.
В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +21°, днем +36°.
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