В Украине до конца суток объявили штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют грозы, град и шквалы.
Об этом со ссылкой на данные Укргидрометцентра сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
"По информации Укргидрометцентра, в северных, центральных и южных областях до конца суток 30 августа и ночью 31 августа грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.
Также сегодня в Киевской, Черниговской и Черкасской областях ожидаются значительные дожди.
Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.
Погода в Украине сегодня, 30 августа
В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью +16°, днем +28°, небольшой дождь.
Во Львове в понедельник будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +20°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью +10°, днем +21°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью +10°, днем +19°.
В Тернополе 30 августа ночью будет +9°, днем +21°, небольшая облачность.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью +11°, днем +19°, ливень.
В Ивано-Франковске сегодня будет небольшая облачность, ночью +9°, днем +22°, небольшой дождь.
В Черновцах в понедельник - практически безоблачно, ночью +10°, днем +22°.
В Виннице сегодня будет +13°...+21°, небольшая облачность, гроза.
В Житомире в понедельник будет ночью +13°, днем +24°, небольшая облачность, дождь с грозой.
В Черкассах сегодня будет небольшая облачность, ночью +17°, днем +28°.
В Кропивницком температура ночью будет +17°, днем +31°, небольшая облачность.
В Полтаве сегодня - небольшая облачность, температура воздуха +19°...+32°.
В Одессе 30 августа - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +28°.
В Херсоне в понедельник ночью +19°, днем +35°, небольшая облачность.
В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +18°, днем +33°.
В Запорожье сегодня температура ночью +20°, днем +34°, ясно и безоблачно.
В Сумах сегодня температура воздуха составит +17°...+30°, почти безоблачно.
В Харькове - почти безоблачно, температура ночью +18°, днем +32°.
В Днепре температура ночью будет +19°, днем +33°, ясно и безоблачно.
В Симферополе в понедельник будет ясно и безоблачно, +17°...+33°.
В Краматорске будет ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +32°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью +16°, днем +33°.