До -25°: в начале недели в Украине будут держаться морозы
Ночью в восточных областях ожидается умеренный снег, на остальной территории без осадков.
Морозы в Украине будут держаться в начале недели.
Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр передает "Укравтодор".
"Температура воздуха на всей территории колеблется от -6° до -21°С, на Сумщине до -26°С", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное, а на перевальных участках выпадает до 2-3 см снега за сутки.
Сегодня в Украине прогнозируется холодная погода с температурой воздуха ночью -17°...-22°С, на севере и западе до 25° мороза, днем -10°...-15°С, на крайнем юге и Закарпатье -5°...-10°С.
На дорогах гололедица.
Ночью в восточных областях умеренный снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.
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