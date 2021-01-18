До -25°: в начале недели в Украине будут держаться морозы

11:47, 18 января 2021
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Ночью в восточных областях ожидается умеренный снег, на остальной территории без осадков.

На дорогах ожидается гололедица / фото ua.depositphotos.com
На дорогах ожидается гололедица / фото ua.depositphotos.com

Морозы в Украине будут держаться в начале недели.

Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр передает "Укравтодор".

"Температура воздуха на всей территории колеблется от -6° до -21°С, на Сумщине до -26°С", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, покрытие на дорогах государственного значения в большинстве областей местами заснеженное, а на перевальных участках выпадает до 2-3 см снега за сутки. 

Сегодня в Украине прогнозируется холодная погода с температурой воздуха ночью -17°...-22°С, на севере и западе до 25° мороза, днем -10°...-15°С, на крайнем юге и Закарпатье -5°...-10°С.

На дорогах гололедица.

Ночью в восточных областях умеренный снег, на остальной территории без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

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Автор: Екатерина Лиманская

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Теги: погодаУкравтодорУкргидроэнергопогода в Украине
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