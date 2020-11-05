Спасатели предупреждают: сегодня Украину окутает сильный туман
Водители должны быть осторожны на дорогах.
Сегодня, 5 ноября, в Украине ожидается сильный туман, видимость 200-500 метров.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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Спасатели отметили, что такая погодная ситуация соответствует I уровню опасности - желтому.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.
Погода в Украине на 5 ноября: данные погоды УНИАН
В четверг, 5 ноября, в Украине - пасмурно с прояснениями, местами пройдут мелкие дожди, в Ивано-Франковской области возможен ливень. Столбики термометров поднимутся до +10° на западе и до +15 ° - в южных областях.
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