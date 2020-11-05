Спасатели предупреждают: сегодня Украину окутает сильный туман

09:32, 5 ноября 2020
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Водители должны быть осторожны на дорогах.

Сегодня украинцев ждет сильный туман / фото УНИАН
Сегодня украинцев ждет сильный туман / фото УНИАН

Сегодня, 5 ноября, в Украине ожидается сильный туман, видимость 200-500 метров.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Спасатели отметили, что такая погодная ситуация соответствует I уровню опасности - желтому.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Погода в Украине на 5 ноября: данные погоды УНИАН

В четверг, 5 ноября, в Украине - пасмурно с прояснениями, местами пройдут мелкие дожди, в Ивано-Франковской области возможен ливень. Столбики термометров поднимутся до +10° на западе и до +15 ° - в южных областях. 

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Автор: Елена Пилипчак

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