Спасатели предупреждают: сегодня Украину окутает сильный туман

Водители должны быть осторожны на дорогах.

Сегодня украинцев ждет сильный туман / фото УНИАН

Сегодня, 5 ноября, в Украине ожидается сильный туман, видимость 200-500 метров.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

Читайте также Когда в Украину ворвется настоящее похолодание - прогноз синоптика

Спасатели отметили, что такая погодная ситуация соответствует I уровню опасности - желтому.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц", - говорится в сообщении.

Погода в Украине на 5 ноября: данные погоды УНИАН

В четверг, 5 ноября, в Украине - пасмурно с прояснениями, местами пройдут мелкие дожди, в Ивано-Франковской области возможен ливень. Столбики термометров поднимутся до +10° на западе и до +15 ° - в южных областях.