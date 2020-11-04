Завтра украинцев ожидает пасмурная погода с прояснениями, местами пройдут дожди (карта)

16:30, 4 ноября 2020
172

В центральных областях температура поднимется до +11°.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / фото УНИАН
Завтра в Украине местами пройдут дожди / фото УНИАН

В четверг, 5 ноября, в Украине - пасмурно с прояснениями, местами пройдут мелкие дожди, в Ивано-Франковской области возможен ливень. Столбики термометров поднимутся до +10° на западе, и до +15° - в южных областях. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Желтый уровень опасности: спасатели предупредили украинцев о сильных туманах

  • В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +9°.
  • В Чернигове будет облачно с прояснениями и мелкий дождь, температура воздуха ночью +3°, днем +9°.
  • Во Львове в четверг переменная облачность, ночью +1°, днем +9°.
  • В Луцке облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
  • В Ривне в четверг небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +9°, переменная облачность и мелкий дождь.
  • В Хмельницком завтра ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность и мелкий дождь.
  • В Ивано-Франковске завтра ночью +2°, днем +9°, небольшая облачность, ожидается ливень.
  • В Черновцах в четверг небольшая облачность и мелкий дождь, ночью +3°, днем +10°.
  • В Виннице завтра переменная облачность, температура воздуха +1°...+9°.
  • В Житомире в четверг небольшая облачность и мелкий дождь, температура ночью +3°, днем +9°.
  • В Черкассах ночью +3°, днем +11°, небольшая облачность.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью +2°, днем +12°.
  • В Полтаве завтра незначительная облачность, температура воздуха +5°...+11°.
  • В Одессе 5 ноября будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +15°.
  • В Херсоне в четверг ночью +6°, днем +15°, переменная облачность.
  • В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
  • В Запорожье переменная облачность, температура ночью +6°, днем +11°.
  • В Сумах завтра будет пасмурно, температура воздуха +4°...+9°.
  • В Харькове переменная облачность, температура ночью +4°, днем +10°.
  • В Днепре переменная облачность, температура ночью +4°, днем +10°.
  • В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+14°.
  • В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +5°, днем +10°. 
  • В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +5°, днем +10°.
Погода в Украине 5 ноября / фото УНИАН
Погода в Украине 5 ноября / фото УНИАН

5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикпогода в Одессепогода в Киевепогода в Украинепогода во Львовепогода на завтраосень в Киевеосень в Украинеосень
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+19°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
73 %
771 мм
4.4 м/с
0 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять