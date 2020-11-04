Завтра украинцев ожидает пасмурная погода с прояснениями, местами пройдут дожди (карта)

В центральных областях температура поднимется до +11°.

Завтра в Украине местами пройдут дожди / фото УНИАН

В четверг, 5 ноября, в Украине - пасмурно с прояснениями, местами пройдут мелкие дожди, в Ивано-Франковской области возможен ливень. Столбики термометров поднимутся до +10° на западе, и до +15° - в южных областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +9°.

В Чернигове будет облачно с прояснениями и мелкий дождь, температура воздуха ночью +3°, днем +9°.

Во Львове в четверг переменная облачность, ночью +1°, днем +9°.

В Луцке облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.

В Ривне в четверг небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.

В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +9°, переменная облачность и мелкий дождь.

В Хмельницком завтра ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность и мелкий дождь.

В Ивано-Франковске завтра ночью +2°, днем +9°, небольшая облачность, ожидается ливень.

В Черновцах в четверг небольшая облачность и мелкий дождь, ночью +3°, днем +10°.

В Виннице завтра переменная облачность, температура воздуха +1°...+9°.

В Житомире в четверг небольшая облачность и мелкий дождь, температура ночью +3°, днем +9°.

В Черкассах ночью +3°, днем +11°, небольшая облачность.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью +2°, днем +12°.

В Полтаве завтра незначительная облачность, температура воздуха +5°...+11°.

В Одессе 5 ноября будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью +6°, днем +15°, переменная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.

В Запорожье переменная облачность, температура ночью +6°, днем +11°.

В Сумах завтра будет пасмурно, температура воздуха +4°...+9°.

В Харькове переменная облачность, температура ночью +4°, днем +10°.

В Днепре переменная облачность, температура ночью +4°, днем +10°.

В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+14°.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +5°, днем +10°.

В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +5°, днем +10°.

Погода в Украине 5 ноября / фото УНИАН

5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.

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