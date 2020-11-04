Завтра украинцев ожидает пасмурная погода с прояснениями, местами пройдут дожди (карта)
В центральных областях температура поднимется до +11°.
В четверг, 5 ноября, в Украине - пасмурно с прояснениями, местами пройдут мелкие дожди, в Ивано-Франковской области возможен ливень. Столбики термометров поднимутся до +10° на западе, и до +15° - в южных областях.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Желтый уровень опасности: спасатели предупредили украинцев о сильных туманах
- В Киеве завтра будет облачно с прояснениями, температура воздуха ночью +4°, днем +9°.
- В Чернигове будет облачно с прояснениями и мелкий дождь, температура воздуха ночью +3°, днем +9°.
- Во Львове в четверг переменная облачность, ночью +1°, днем +9°.
- В Луцке облачно с прояснениями, ночью +3°, днем +9°.
- В Ривне в четверг небольшая облачность, ночью +3°, днем +9°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +9°, переменная облачность и мелкий дождь.
- В Хмельницком завтра ночью +2°, днем +10°, небольшая облачность и мелкий дождь.
- В Ивано-Франковске завтра ночью +2°, днем +9°, небольшая облачность, ожидается ливень.
- В Черновцах в четверг небольшая облачность и мелкий дождь, ночью +3°, днем +10°.
- В Виннице завтра переменная облачность, температура воздуха +1°...+9°.
- В Житомире в четверг небольшая облачность и мелкий дождь, температура ночью +3°, днем +9°.
- В Черкассах ночью +3°, днем +11°, небольшая облачность.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью +2°, днем +12°.
- В Полтаве завтра незначительная облачность, температура воздуха +5°...+11°.
- В Одессе 5 ноября будет облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +15°.
- В Херсоне в четверг ночью +6°, днем +15°, переменная облачность.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +5°, днем +15°.
- В Запорожье переменная облачность, температура ночью +6°, днем +11°.
- В Сумах завтра будет пасмурно, температура воздуха +4°...+9°.
- В Харькове переменная облачность, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Днепре переменная облачность, температура ночью +4°, днем +10°.
- В Симферополе в четверг будет небольшая облачность, +6°...+14°.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +5°, днем +10°.
- В Северодонецке завтра облачно, температура ночью +5°, днем +10°.
5 ноября - Иакова. Если пойдет град или снежная крупа, то на Матрену (22 ноября) наступит настоящая зима.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +1°
- Днепр+10°... +5°
- Донецк+11°... +5°
- Житомир+9°... +3°
- Запорожье+11°... +6°
- Ивано-Франковск+10°... +1°
- Киев+10°... +2°
- Кропивницкий+11°... +2°
- Луганск+10°... +6°
- Луцк+9°... +3°
- Львов+9°... +1°
- Николаев+13°... +5°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+9°... +3°
- Симферополь+14°... +6°
- Сумы+10°... +4°
- Тернополь+9°... +2°
- Харьков+10°... +4°
- Херсон+12°... +7°
- Хмельницкий+9°... +1°
- Черкассы+11°... +2°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+9°... +3°
+19°
Погода Стерлинг - небольшая облачность
Ощущается как:+19 °
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Давление:771 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:0 %
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