Никто из людей не пострадал.

В Республике Башкортостан в России ураганный ветер сорвал с десятков домов крыши.

По сообщениям российских СМИ, скорость ветра достигали 22 м/с.

В результате стихии повреждены более десяти многоквартирных домов, а также школы и магазины.

Например, порывом сильного ветра сорвало кровлю супермаркета в поселке Булкагово Уфимского района. Конструкция здания сорвалась и упала на дорогу, повредив два автомобиля. Магазин пришлось закрыть.

Сообщается, что пострадавших в результате непогоды нет.

Напомним, ранее в Беларуси туристы из Китая случайно стали свидетелями разбушевавшейся стихии. Им удалось заснять, как ураган за считанные секунды повалил десятки деревьев.

Инцидент произошел в Витебской области. Там ураганный ветер ломал деревья, словно спички. Немало из них рухнуло, в том числе на автотрассу Р-20, по которой в то время на автомобиле ехали китайские туристы.

На видео запечатлено буйство урагана во всей его мощи: деревья падают одно за другим, как скошенные.

В момент, когда автомобиль остановился, на камеры попало, как ветром выворачивает деревья и ломает их. Сучья и ветки летали в воздухе.

Автор: Екатерина Лиманская