В течение дня температура в Киеве поднимется до -2°, однако северный ветер добавит ощущение холода.

В среду, 26 января, в Киеве весь день будет пасмурно, ожидается сплошная облачность.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В ночь на среду ожидается снегопад, а температура опустится до -4°. Осадки закончатся утром, затем небольшой снежок возможен вечером. В течение дня будет сухо.

Днем в столице потеплее до -2°, а ближе к ночи на четверг вновь похолодает до -5°.

Ветер ожидается северный, а его скорость составит 2 - 3,4 м/с. Атмосферное давление слегка пониженное, 747-750 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине завтра, 26 января

Во Львове в среду будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью 0°, днем 0°, снег.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, снег.

В Ривне в среду ожидается сплошная облачность, ночью -3°, днем -1°.

В Тернополе 26 января ночью будет -2°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Хмельницком завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -5°, днем 0°, снег.

В Ивано-Франковске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Ужгороде столбики термометров покажут -7°...-3°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью -3°, днем +1°, мокрый снег.

В Виннице завтра будет -4°...-1°, небольшая облачность, снег.

В Житомире в среду будет ночью -7°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Черкассах завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -9°, днем -1°, снег.

В Кропивницком температура ночью будет -13°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха -8°...-6°, снег.

В Одессе 26 января - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -8°, днем 0°, снег, мокрый снег.

В Херсоне в среду ночью -8°, днем -1°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Николаеве завтра будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -8°, днем -1°, снег.

В Запорожье температура ночью -10°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Сумах завтра температура воздуха составит -10°...-5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -11°, днем -6°.

В Днепре температура ночью будет -9°, днем -5°, пасмурно, сплошная облачность, снег.

В Симферополе в среду будет небольшая облачность, -10°...-3°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -10°, днем -5°, возможен небольшой снег.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -7°, днем -4°.

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