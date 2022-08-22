Жарко будет и на западе, и на востоке Украины. Дождей практически не будет.

В ближайшую неделю в Украине ожидается жаркая и преимущественно сухая погода. Небольшие дожди возможны лишь на западе страны, однако они никак не повлияют на температуру. 30-градусная жара будет господствовать по всей территории Украины. Ожидается солнечная или немного облачная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в понедельник самая жаркая погода ожидается на юге и востоке Украины, где столбики термометров покажут +30°...+33°. На остальной территории температура будет более щадящей, +27°...+29°. Без осадков, лишь местами на севере, в Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях будет пасмурная погода.

На День Государственного флага, 23 августа, жара в Украине усилится. На западе страны будет +28°...+29°, на севере - до +30°, на остальной территории будет от +30° до +33°. Также местами в западных областях могут покапать небольшие дожди.

На День Независимости, 24 августа, практически по всей Украине будет жара +30°...+32°, лишь во Львовской и Черниговской областяз будет чуть легче, +28°...+29°. Также на Львовщине возможны грозы.

В четверг, 25 августа, температурный режим в Украине практически никак не изменится. По всей стране ожидается небольшая облачность, местами будет ясно и безоблачно. Жара ожидается от +29° до +33°, лишь в крыму ожидается снижение температуры до +27°.

Перед выходными, 26 августа, жара до +30°...+33° накроет всю Украину. На западе и местами в центральных и северных областях будет господствовать ясная и безоблачная погода. На остальной территории от палящего солнца будет спасать небольшая облачность.

На выходных погода в Украине особо не изменится. На юге жара окрепнет до +34°. Лишь в воскресенье, 28 августа, на севере Украины, а также в Черкасской и Полтавской областях ожидается снижение температуры до +24°...+29°. Без осадков.

Народный прогноз на неделю

22 августа - день Матвея. Южный ветер с вихрями - к снежной зиме. Крутые вихри - к крутой зиме.

23 августа - день Лаврентия. Если на Лаврентия сильная жара или сильные дожди, так будет всю осень.

24 августа - день Федора и Василия. Дым без ветра бьет к земле - к дождю. Орехов много, а грибов мало - зима будет снежная и морозная.

25 августа - день Фоки. Это был день уборки на поветях - это помещение под навесом в крестьянском дворе для хранения хозяйственного инвентаря.

26 августа - Максимов день. Лето зиму строит: зимнее тепло - летний холод, зимой вьюги - летом ненастье, зима снежная - лето дождливое, зима морозная - лето жаркое.

27 августа - Михеев день. В этот день начинается листопад. Тихий ветер в саду - сухая осень в лес.

28 августа - Успение Пресвятой Богородицы. Если молодое бабье лето солнечное - жди ненастья на старое. Много паутины в бабье лето - к ясной и холодной зиме.

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