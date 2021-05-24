Завтра в Киеве - переменная облачность / Фото УНИАН
Во вторник, 25 мая, в столице ожидается облачная погода с прояснениями.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +22°, а ночью - опустятся до +13°.
Весь день будет небольшая облачность.
Ожидается ветер со скоростью до 3,4 м/с.
Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.
Народные приметы 25 мая
25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.
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