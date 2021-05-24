Осадков не ожидается.

Во вторник, 25 мая, в столице ожидается облачная погода с прояснениями.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +22°, а ночью - опустятся до +13°.

Весь день будет небольшая облачность.

Ожидается ветер со скоростью до 3,4 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Народные приметы 25 мая

25 мая - Епифанов день, Рябиновка. Молодые девицы приходили к деревьям рябины, и просили защитить их от пожаров.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак