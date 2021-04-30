В Киеве прогнозируют ухудшение погоды / фото ua.depositphotos.com
В Киеве и Киевской области уже в ближайшие часы ожидается значительное ухудшение погоды.
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Об этом в Facebook сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
Как отмечается, неблагоприятные погодные условия продержатся также 1 мая, местами ожидается град.
"Внимание. Предупреждение об ухудшении погодных условий. В ближайший час в Киеве и Киевской области с удержанием до конца суток 30 апреля и 1 мая гроза, местами град", - говорится в сообщении.
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