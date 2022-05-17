Температура днем не поднимется выше +13°.

В среду, 18 мая, в киеве ожидается резкое похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, ночью столбики термометров в столице опустятся до +6°, а днем максимально поднимутся лишь до +13°. В течение дня также вероятен небольшой дождь

Ветер будет преимущественно северный, его скорость составит 3,2 - 4 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 746-751 миллиметр ртутного столба.

Во Львове в среду будет ясно и безоблачно. Ночью +2°, днем +17°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +3°, днем +16°.

В Ривне в среду ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +2°, днем +15°.

В Тернополе 18 мая ночью будет +4°, днем +16°, небольшая облачность.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +14°.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +18°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут +7°...+19°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в среду - небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°.

В Виннице завтра будет +4°...+14°, небольшая облачность.

В Житомире в среду будет ночью +5°, днем +14°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +15°, сильный дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +7°, днем +14°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +6°...+13°, сильный дождь.

В Одессе 18 мая - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +17°.

В Херсоне в среду ночью +10°, днем +16°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, легкий дождик, ночью +10°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +11°, днем +16°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +4°...+14°, небольшая облачность, сильный дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +7°, днем +16°, сильный дождь.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +15°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Симферополе в среду будет пасмурно, сплошная облачность, +4°...+13°, дождь.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +7°, днем +12°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +8°, днем +13°.

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