Весна длилась на неделю меньше климатической нормы.

Устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха в Киеве через +15° в сторону повышения состоялся 14 мая, что знаменует начало метеорологического лета.

Об этом сообщили в метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

"Итак метеорологическая весна, которая началась 13 марта и продолжалась 62 дня, наконец закончилась. Она оказалась почти на неделю короче климатической нормы", - говорится в сообщении.

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В метеостанции отмечают, что нынешнее метеорологическое лето пришло в Киев на 3 дня позже среднемноголетних показателей. За 141 год наблюдений самое раннее лето началось в 1996 году - 22 апреля, а самое позднее, в 1990 и 2001 годах - 7 июня.

Жара в Украине

На этой неделе, с 24 по 30 мая, в Украине ожидаются периодические дожди с грозами.

Синоптик Наталья Диденко заявила, что украинцев ждет теплая погода, +20°...+25° с небольшими колебаниями.

На востоке и юго-востоке - жарко, до +25°...+30°.

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Автор: Елена Пилипчак