Завтра, 25 мая, дожди из Украины отступят, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +20°...+25°. А на неделе местами температура достигнет +30°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
"Синоптический вторник отодвинет дождевой циклон из Украины. Однако он, циклон, своими атмосферными фронтами еще зацепится за восточные области, а также дожди местами пройдут завтра и в западных областях. На остальной нашей территории антициклоническая полоса организует солнце и теплую погоду", - говорится в сообщении.
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Синоптик предупредила о сильном южном ветре, который завтра может накрыть западные области.
В Киеве вторник обещает прекрасную погоду - солнце и +22°.
"На неделе по Украине будут перекатываться периодические дожди с грозами, будет тепло, +20°...+25° с небольшими колебаниями, а на востоке и юго-востоке даже жарко, +25°...+30°", - анонсировала синоптик.
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