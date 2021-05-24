Осадки накроют только западные области.

Завтра, 25 мая, дожди из Украины отступят, температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +20°...+25°. А на неделе местами температура достигнет +30°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

"Синоптический вторник отодвинет дождевой циклон из Украины. Однако он, циклон, своими атмосферными фронтами еще зацепится за восточные области, а также дожди местами пройдут завтра и в западных областях. На остальной нашей территории антициклоническая полоса организует солнце и теплую погоду", - говорится в сообщении.

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Синоптик предупредила о сильном южном ветре, который завтра может накрыть западные области.

В Киеве вторник обещает прекрасную погоду - солнце и +22°.

"На неделе по Украине будут перекатываться периодические дожди с грозами, будет тепло, +20°...+25° с небольшими колебаниями, а на востоке и юго-востоке даже жарко, +25°...+30°", - анонсировала синоптик.

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Автор: Елена Пилипчак