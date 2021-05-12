Осадки покинут столицу.

В четверг, 13 мая, в столице ожидается пасмурная погода.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +17°, а ночью - опустятся до +10°.

Весь день будет облачно.

Ожидается ветер со скоростью до 4,9 м/с.

Атмосферное давление составит 743 мм рт. ст.

Народные приметы 13 мая

13 мая - Яков Теплый. В этот день заканчивались все сватовские дела. Май был неблагоприятным месяцем для свадеб. Теплый вечер и звездная ночь предвещают хороший урожай.

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Автор: Елена Пилипчак