Завтра столицу зальет дождями.

В пятницу, 14 мая, в столице ожидается пасмурная погода и дождь.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +19°, а ночью - опустятся до +10°.

Весь день будет облачно.

Ожидается ветер со скоростью до 3,2 м/с.

Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.

Народные приметы 14 мая

14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.

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Автор: Елена Пилипчак