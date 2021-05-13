Завтра в Киеве ожидается дождь / Фото УНИАН
В пятницу, 14 мая, в столице ожидается пасмурная погода и дождь.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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Согласно прогнозу, в Киеве столбики термометров поднимутся до +19°, а ночью - опустятся до +10°.
Весь день будет облачно.
Ожидается ветер со скоростью до 3,2 м/с.
Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.
Народные приметы 14 мая
14 мая - Еремей Запашник. Святой получил такое прозвище в связи с самым важным делом крестьян - вспашкой и засевом полей. Если это хороший день, то урожай собирать в сухой день.
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