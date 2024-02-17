Фронтальные системы несут в столицу также небольшие осадки.

В ближайшие 5 суток на Киевщине будет преобладать относительно спокойная погода, однако впоследствии ожидается похолодание до морозов и осадки. Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

"До вторника в большинство времени без осадков, только в ночь на воскресенье будет проходить атмосферный фронт с северо-запада и принесет небольшой мокрый снег", - прогнозируют синоптики.

По их данным, следующие фронтальные системы с небольшим мокрым снегом и дождем ожидаются в столице в дневные часы во вторник, 20 февраля.

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"Самыми холодными будут ночи на понедельник и вторник, тогда значения температуры будут достигать 3-5 мороза, в остальное время будут преобладать плюсовые значения", - говорят в Укргидрометцентре.

Погода в Киеве - прогноз на выходные

По данным Укргидрометцентра, 17 февраля на Киевщине будет преобладать облачная погода с прояснениями, но без осадков. Ветер будет преимущественно юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем по области составит 3-8° тепла, а в Киеве столбики термометров покажут 4-6° тепла.

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, в воскресенье ночью, утром и в первую половину дня в Киеве ожидается дождь, местами с мокрым снегом. Ночью в столице будет +3...+5 градусов, а днем 18 числа похолодает до +1...+3 градусов .

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