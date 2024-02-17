17 февраля ожидается преимущественно сухая погода с небольшой облачностью.

Суббота, 17 февраля, в Украине будет свежей, однако в ряде областей воздух прогреется до +9°...+12°. Ожидается преимущественно сухая погода с достаточным количеством солнца. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны сегодня будет теплее всего. Тут столбики термометров покажут +9°...+12°. В Волынской и Закарпатской областях пройдут дожди. На остальной территории существенных осадков не ожидается - лишь небольшая облачность.

На севере Украины холоднее всего будет в Сумской области, до +2°. А самая теплая погода ожидается в Житомирской, где воздух прогреется до +9°. В Черниговской и Киевской областях термометры покажут +5°...+6°. Без осадков, небольшая облачность.

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На востоке страны сегодня будет много солнца, но тепла оно не добавит. Тут ожидается самая холодная погода, ведь температура днем не поднимется выше +1°...+4°. Без осадков.

В центральной части Украины также будет преимущественно небольшая облачность, а столбики термометров покажут +2°...+4°, однако в Винницкой области температура повысится до +8°.

Жителей юга Украины сегодня порадует ясная погода, местами - небольшая облачность. Температура в течение дня будет от +1° до +6°.

Приметы погоды 17 февраля

Если птицы уже возвращаются из теплых стран, то весна будет ранней.

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