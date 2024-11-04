Вулкан извергался уже десятки раз за последние несколько недель.

В Индонезии извергается вулкан Левотоби, уже известно о десяти погибших. об этом сообщает The New York Times.

Как сообщается, за последние несколько недель на вулкане произошло десятки извержений. Ученые предупреждают, что в ближайшие дни в районе вулкана есть также вероятность землетрясений.

Вулканологи зафиксировали, что позддно вечером 3 ноября Левотоби извергался более 24 минут. Ночью произошло еще несколько извержений, из-за чего утром 4 ноября столб дыма и пепла поднялся в небо на несколько сотен метров.

Извержение вызвало более дюжины землетрясений, и правительство предупредило, что в регионе может произойти еще больше. Сообщается, что 10 человек погибли. Девять тел удалось извлечь, а один погибший до сих пор находится под завалами.

Людей просят держаться подальше от вулкана. В близлежащих деревнях проживает около 10 тысяч человек, многие из них вынуждены эвакуироваться.

Издание отмечает, что с конца октября вулкан Левотоби Лаки-лаки извергался 43 раза, а на прошлой неделе он выбросил пепел на высоту до 800 метров над вершиной.

В августе этого года на Камчатке произошло сильное землетрясение магнитудой 7,0. После самого землетрясения произошла серия афтершоков, а затем началось извержение вулкана Шивелуч. Близлежащие населенные пункты засыпало вулканическим пеплом.

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