Авиакомпании отменили ряд рейсов на Бали из-за опасности в воздушном пространстве из-за вулканического пепла.

Вблизи индонезийского курортного острова Бали зафиксированы опасные облака пепла от вулкана Левотоби Лаки-лаки, что стало причиной отмены рейсов авиакомпаний Qantas, Jetstar и Virgin Australia.

Это произошло спустя неделю после крупного извержения, в результате которого погибли 10 человек. Вулкан изверг в небо столб пепла высотой целых 9 километров, что делает полеты в том регионе небезопасными, пишет BBC.

Кроме того, сообщается, что все рейсы на Бали и обратно до 12:00 по австралийскому восточному летнему времени в четверг (04:00 по Гринвичу) отменены. В числе других авиакомпаний, которые последовали этому примеру, гонконгская Cathay Pacific, индийская IndiGo и малайзийская AirAsia.

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СМИ пишет, что Сингапурские авиалинии и их бюджетный перевозчик Scoot также отменили некоторые рейсы, хотя на сайте сингапурского аэропорта указано, что другие рейсы на Бали и с Бали продолжают выполняться. А вот генеральный менеджер международного аэропорта Бали Ахмад Сяуги Шахаб сообщил, что еще во вторник были отменены 22 международных и 12 внутренних рейсов, но о подробностях рейсов в среду не уточнил.

Вулканический пепел затронул и различные мероприятия в Индонезии, к примеру, джазовый фестиваль в городе Лабуан-Баджо, расположенном в 600 км от вулкана Левотаоби Лаки-Лаки. Его перенесли на следующий год.

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