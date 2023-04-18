В районе Днепра в Киеве фиксируется снижение уровня воды.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям уверяет, что катастрофического и масштабного затопления Киева не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков.

"Что касается Киева, сегодня на утро мы фиксируем стабилизацию, даже снижение уровня воды. Те затопления, которые сейчас фиксируются, - это уже является одним из максимальных уровней, что может быть. Катастрофического и масштабного затопления не будет", - сказал Перевозчиков.

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Кроме того, пресс-офицер ГСЧС Александр Хорунжий тоже подтвердил, что "точно не будет масштабных затоплений".

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В начале апреля в Украине из-за интенсивных осадков и поднятия уровней воды в реках начались подтопления.

17 апреля в ГСЧС заявили, что фиксируют тенденцию к снижению темпа поднятия уровня воды в реках на севере Украины. Подтопленными остаются 852 домохозяйства и 111 домов, из них 38 дачных. В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 10 тыс. 762 га сельскохозяйственных угодий.

Нарушено транспортное сообщение до 30 населенных пунктов в Черниговской и Киевской областях.

По состоянию на 18 апреля в реке Днепр в районе Киева зафиксировано снижение уровня воды в течение последних суток.