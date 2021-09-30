В результате стихии пострадали по меньшей мере шесть человек.

В немецком Киле пронесся разрушительный торнадо, в результате которого три человека получили тяжелые травмы, еще трое - более легкие.

Об этом сообщает DW.

По данным издания, в результате стихии пострадали люди из местного гребного клуба. Нескольких из них ветром столкнуло в море.

В настоящее время на месте происшествия находятся полиция, пожарные и спасательные службы. Ущерб от торнадо еще устанавливается.

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Как сообщается, в самом городе торнадо вырывал с корнем деревья и срывал крыши с домов.

Немецкая метеорологическая служба ранее прогнозировала ветер со скоростью до 110 км/ч (70 миль / ч) в этом районе, а также исключительно сильный дождь в выходные дни.

Напомним, ранее мощный торнадо прокатился по северу Германии. Тогда торнадо повредил более 50 домов, а ветер был такой силы, что срывал крыши с домов, переворачивал автомобили и валил деревья.

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Автор: Екатерина Лиманская