В немецком Киле пронесся разрушительный торнадо, в результате которого три человека получили тяжелые травмы, еще трое - более легкие.
Об этом сообщает DW.
По данным издания, в результате стихии пострадали люди из местного гребного клуба. Нескольких из них ветром столкнуло в море.
В настоящее время на месте происшествия находятся полиция, пожарные и спасательные службы. Ущерб от торнадо еще устанавливается.
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Как сообщается, в самом городе торнадо вырывал с корнем деревья и срывал крыши с домов.
Немецкая метеорологическая служба ранее прогнозировала ветер со скоростью до 110 км/ч (70 миль / ч) в этом районе, а также исключительно сильный дождь в выходные дни.
Напомним, ранее мощный торнадо прокатился по северу Германии. Тогда торнадо повредил более 50 домов, а ветер был такой силы, что срывал крыши с домов, переворачивал автомобили и валил деревья.
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