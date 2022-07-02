Синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах.

В воскресенье, 3 июля, в девяти областях Украины ожидается неблагоприятная погода. В частности, синоптики предупреждают о грозах, граде и шквалах. Объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"3 июля в западных и Винницкой областях грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в предупреждении.

Как отмечается, объявлен I уровень опасности, желтый.

Как сообщал Погода УНИАН, в субботу и воскресенье на погоду в Украине будет влиять антициклон и воздушная масса атлантического происхождения. По словам синоптика Игоря Кибальчича, на большей части территории ожидается комфортная погода без осадков. Лишь в западных областях близость атмосферных фронтов вызовет увеличение количества облаков, а также не исключены локальные кратковременные дожди в сопровождении гроз.

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