Ближайшие два дня в Украине ожидается малооблачная погода, однако на западе вероятны грозы и сильный ветер.

В субботу и воскресенье на погоду в Украине будет влиять антициклон и воздушная масса атлантического происхождения. Поэтому на выходных ожидается малооблачная погода и отсутствие дождей.

Такой прогноз сделал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, на большей части территории ожидается комфортная погода без осадков. Лишь в западных областях близость атмосферных фронтов вызовет увеличение количества облаков, а также не исключены локальные кратковременные дожди в сопровождении гроз.

"Температурный фон будет колебаться близко к норме, в южных и западных областях выше средних многолетних показателей на 2-4 °С", - рассказал синоптик.

По его прогнозу, в субботу в западных областях в течение суток местами пройдут кратковременные дожди с грозами, в Карпатах днем и вечером не исключены интенсивные ливни и выпадение града. На остальной территории будет сухо.

В воскресенье, 3 июля, на территории западных областей местами пройдут грозовые дожди.

"В ночное время осадки наиболее вероятны в районе Полесья, днем дожди распространятся на Карпатский регион и Прикарпатье. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, при грозах порывистый до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +13...+18 °С, днем +26...+ 31°С", - рассказал он.

Напомним, на сегодня, 2 июля, в семи областях на западе Украины объявили штормовое предупреждение.

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