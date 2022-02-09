Осадки будут сконцентрированы на Левобережье Украины.

В четверг, 10 февраля, на большей части Украины потеплеет. Местами температура поднимется до +9°...+10°. Холоднее всего будет в восточных областях, днем максимум до +3°. Осадков будет немного и в основном они будут сосредоточены на востоке и в некоторых центральных областях.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно с прояснениями. Температура воздуха ночью +2°, днем +7°.

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +3°, днем +7°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью +3°, днем +6°.

В Ривне в четверг ожидается пасмурная погода, ночью +3°, днем +5°.

В Тернополе 10 февраля ночью будет +2°, днем +6°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью +2°, днем +5°.

В Ивано-Франковске завтра будет небольшая облачность, ночью +4°, днем +10°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +4°...+7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +3°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +3°...+5°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +4°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха 0°...+5°, легкий дождь.

В Одессе 10 февраля - небольшая облачность, температура ночью 0°, днем +10°.

В Херсоне в четверг ночью -1°, днем +5°, пасмурно, сплошная облачность.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +8°.

В Запорожье температура ночью 0°, днем +5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Сумах завтра температура воздуха составит +1°...+4°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +1°, днем +3°, дождь со снегом.

В Днепре температура ночью будет 0°, днем +4°, небольшая облачность, дождь, возможно - со снегом.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, -1°...+4°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, небольшой снег с дождем.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью 0°, днем +3°, небольшой снег с дождем.

Народные приметы на 10 февраля

10 февраля - Єфремов день. Считается, что если ветер на Ефрема пронесся - лето будет сырым и холодным.

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