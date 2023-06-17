В ближайшие дни в столице будет почти 30-градусная жара, потом ожидается дождь, который немного снизит градусы.

В Киеве в ближайшие дни ожидается почти жара. Температура в столице будет подниматься до +28°, будет сухо и довольно солнечно. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в следующие 5 суток по Киевщине будет преобладать погода без осадков, лишь днем 20 июня прогнозируется кратковременный дождь, возможна гроза.

Температура воздуха в ночные часы составит +17...18°, а в дневные воздух будет прогореть до +28°. После дождя 20 июня температура снизится до комфортных +26°.

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Погода 17 июня - прогноз на сегодня

По данным синоптиков, сегодня в западных областях Украины будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные, местами значительные дожди, местами грозы. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с. Температура днем составит 19-24°, в Карпатах ожидается не выше 12-17°.

На остальной территории Украины прогнозируется переменная облачность, без осадков, только на востоке и юго-востоке страны днем местами небольшой дождь, гроза. Ветер восточный, 5-10 м/с. Воздух днем будет прогреваться до 25-30°, на Донетчине и Луганщине свежее, 20-25°.

На Киевщине ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура днем 25-30°; в Киеве столбики термометров будут показывать 27-29°.

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