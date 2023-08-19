На сегодня, 19 августа, во многих областях Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности. Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают об угрозе лесных пожаров.
По их данным, чрезвычайный уровень пожарной опасности сегодня будет преобладать в большинстве западных, в некоторых северных и центральных областях, а также в Одесской области.
Со временем опасность распространится также на большинство северных и центральных, областей, а также на Харьковскую, Донецкую области и Крым.
Погода в Украине сегодня - прогноз на 19 августа
По данным синоптика Игоря Кибальичича, сегодня на западе Украины столбики термометров покажут +28...+33 °С. Только в Карпатах и на Закарпатье ожидаются кратковременные дожди с грозами и местами ливня в сопровождении града. На остальной территории будет сухо.
На севере страны прогнозируется изменчивость. Здесь температура воздуха будет держаться на уровне от +28 до +33 °С.
В центральных регионах ожидается малооблачная погода. Здесь температурный режим будет варьироваться от +31 до +36 °С.
В южной части страны - солнечный день и жаркая атмосфера. Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. В течение дня температура будет достигать +32. ..+37 °С.
Восточные регионы, по прогнозу синоптика, насладятся малооблачной и сухой погодой при температуре +30 ... +35 °С.