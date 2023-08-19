Синоптики предупреждают о высокой вероятности возникновения лесных пожаров.

На сегодня, 19 августа, во многих областях Украины объявлен чрезвычайный уровень опасности. Синоптики Украинского гидрометцентра предупреждают об угрозе лесных пожаров.

По их данным, чрезвычайный уровень пожарной опасности сегодня будет преобладать в большинстве западных, в некоторых северных и центральных областях, а также в Одесской области.

Со временем опасность распространится также на большинство северных и центральных, областей, а также на Харьковскую, Донецкую области и Крым.

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Погода в Украине сегодня - прогноз на 19 августа

По данным синоптика Игоря Кибальичича, сегодня на западе Украины столбики термометров покажут +28...+33 °С. Только в Карпатах и на Закарпатье ожидаются кратковременные дожди с грозами и местами ливня в сопровождении града. На остальной территории будет сухо.

На севере страны прогнозируется изменчивость. Здесь температура воздуха будет держаться на уровне от +28 до +33 °С.

В центральных регионах ожидается малооблачная погода. Здесь температурный режим будет варьироваться от +31 до +36 °С.

В южной части страны - солнечный день и жаркая атмосфера. Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 7-12 м/с. В течение дня температура будет достигать +32. ..+37 °С.

Восточные регионы, по прогнозу синоптика, насладятся малооблачной и сухой погодой при температуре +30 ... +35 °С.

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