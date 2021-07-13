В двадцатых числах июля синоптик прогнозирует в Украине сильнейшие ливни.

До конца лета украинцев ждет очень жаркая погода и период с сильнейшими ливнями.

Об этом в интервью "Сегодня" рассказал народный синоптик Леонид Горбань.

По его словам, вторая половина июля ожидается жаркой, днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40.

"Далее нас ждет удар стихии. Начнется он с сильнейших ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя. Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла", - предупредил синоптик.

По его словам, закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями.

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Погода в августе

По данным Леонида Горбаня, август окажется противоположностью июлю: дождей почти не будет, а вот жары хватит с лихвой.

"К середине месяца днем ожидается под +40 при почти полном отсутствии облаков. После 18-го ненадолго "запахнет осенью", температура на два-три дня резко снизится до +20-22 градусов", - рассказал синоптик.

Он сообщил, что перед Днем Независимости в Украине снова потеплеет до +26...+28 градусов – и лето закончится проливным дождем.

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Автор: Екатерина Лиманская