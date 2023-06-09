Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в пятницу, 9 июня. Сейчас штормовое предупреждение объявлено в ряде западных областей Украины.
Как сообщили в Укргидрометцентре, 9 июня в западных областях будет гроза, объявлен и уровень опасности, желтый.
Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Украины, среди них:
- Ривненская
- Волынская
- Львовская
- Ивано-Франковская
- Закарпатская
Что означает и уровень опасности, желтый
I уровень - погодные условия потенциально опасны - для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.
Предупреждение о дождях и грозах 9 июня 2023
Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в пятницу, 9 июня, в прикарпатских областях, на севере Украины пройдут дожди, местами - с грозами. Вечером они дойдут до Волыни и Ривненской области.
А уже в воскресенье-понедельник, 11-12 июня, в Украине похолодает, ожидаются периодические дожди.