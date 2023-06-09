Грозы ожидаются в пяти областях Украины, говорят в УГМЦ.

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды в пятницу, 9 июня. Сейчас штормовое предупреждение объявлено в ряде западных областей Украины.

Как сообщили в Укргидрометцентре, 9 июня в западных областях будет гроза, объявлен и уровень опасности, желтый.

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Украины, среди них:

Видео дня

Ривненская

Волынская

Львовская

Ивано-Франковская

Закарпатская

Что означает и уровень опасности, желтый

I уровень - погодные условия потенциально опасны - для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Рекомендуется сохранять повышенную внимательность и осторожность, следить за сообщениями о возможном дальнейшем усложнении погодных условий.

Предупреждение о дождях и грозах 9 июня 2023

Ранее синоптик Наталья Диденко прогнозировала, что в пятницу, 9 июня, в прикарпатских областях, на севере Украины пройдут дожди, местами - с грозами. Вечером они дойдут до Волыни и Ривненской области.

А уже в воскресенье-понедельник, 11-12 июня, в Украине похолодает, ожидаются периодические дожди.

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