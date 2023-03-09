Народный синоптик прогнозирует, что сегодня температура в Украине будет подниматься до +19°.

Сегодня, 9 марта, в Украине ощутимо потеплеет. Об этом говорит народный синоптик Станислав Щедрин.

По его данным, температура местами будет подниматься почти до +20 градусов.

"В южных, центральных и восточных областях, станет еще теплее, температура возрастет до +15...+19", - спрогнозировал он.

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Что касается осадков, то, по словам Щедрина, сегодня в Украине будет преимущественно сухо. Однако днем в западных, а вечером и в северных областях пройдут дожди.

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине станет еще теплее. Температура повысится по всей стране на несколько градусов.

В большинстве областей столбики термометров покажут +10°...+14°, на юге воздух прогреется до +15°...+16° и только местами в северной части страны будет около +7°.

Дожди, местами сильные, ожидаются на западе и севере Украины.

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