Спасатели предупреждают о сильном тумане в Украине
Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности.
Сегодня, 5 января, ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 метров.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
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Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности - желтый.
По Киеву и Киевской области в ближайшее время с сохранением ночью и утром - туман, видимость 200-500 метров.
"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.
Прогноз погоды на 5 января: данные погоды УНИАН
Во вторник, 5 января, западную часть Украины накроют дожди, которые усилятся до ливней. На юге возможны кратковременные осадки. На остальной территории - сухо, местами даже выглянет солнце. В Киеве температура днем упадет до 0°, в то же время в Крыму повысится до +15°.
В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.
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