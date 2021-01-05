Спасатели предупреждают о сильном тумане в Украине

Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности.

Сегодня Украину окутает туман / фото УНИАН

Сегодня, 5 января, ночью и утром в большинстве областей туман, видимость 200-500 метров.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

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Таким погодным условиям предоставлен І уровень опасности - желтый.

По Киеву и Киевской области в ближайшее время с сохранением ночью и утром - туман, видимость 200-500 метров.

"Погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог", - говорится в сообщении.

Прогноз погоды на 5 января: данные погоды УНИАН

Во вторник, 5 января, западную часть Украины накроют дожди, которые усилятся до ливней. На юге возможны кратковременные осадки. На остальной территории - сухо, местами даже выглянет солнце. В Киеве температура днем упадет до 0°, в то же время в Крыму повысится до +15°.

В Киеве сегодня облачно, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.