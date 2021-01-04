Украину зальют дожди, на юге аномально потеплеет: прогноз погоды на завтра (карта)
Средняя температура по стране составит +4°.
Во вторник, 5 января, западную часть Украины накроют дожди, чаще всего усиливающиеся до ливней. На юге возможны кратковременные осадки. На остальной территории - сухо, местами даже покажется солнце. В Киеве температура днем упадет до 0°, в то же время в Крыму повысится до +15°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Синоптик назвала области, которые завтра накроют дожди
- В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
- Во Львове во вторник - ливень, ночью +2°, днем +6°.
- В Луцке ожидается ливень, ночью +1°, днем +5°.
- В Ривне во вторник также ливень, ночью 0°, днем +4°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +4°, дождь.
- В Хмельницком завтра ночью +2°, днем +3°, ливень.
- В Ивано-Франковске завтра ливень, ночью -1°, днем +5°.
- В Черновцах во вторник - ливень, ночью 0°, днем +4°.
- В Виннице завтра ливень, +1°...+4°.
- В Житомире во вторник будет ливень, температура ночью -1°, днем +2°.
- В Черкассах ночью 0°, днем +1°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +3°.
- В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.
- В Одессе 5 января - облачно с прояснениями, возможен ливень, температура ночью +2°, днем +8°.
- В Херсоне во вторник ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве завтра облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью +3°, днем +8°.
- В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
- В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...-1°.
- В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +4°...+15°.
- В Краматорске - практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +3°.
- В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°.
В народном календаре 5 января - день Василия и Эмилия. Январь - половина зимы. По январской погоде делают прогнозы на будущую весну и лето. Издавна замечено, что если зима снежная, то будет урожайный год. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.
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Погода в Украине
- Винница+4°... 0°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк+1°... -4°
- Житомир+5°... 0°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+4°... +3°
- Киев+3°... -1°
- Кропивницкий+2°... -3°
- Луганск+2°... -3°
- Луцк+7°... +4°
- Львов+6°... +5°
- Николаев+6°... -1°
- Одесса+7°... +3°
- Полтава+1°... -2°
- Ровно+7°... +2°
- Симферополь+12°... +5°
- Сумы0°... -3°
- Тернополь+7°... +3°
- Харьков0°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницкий+7°... +1°
- Черкассы+3°... -1°
- Чернигов+2°... -2°
- Черновцы+8°... +3°
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