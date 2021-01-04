Украину зальют дожди, на юге аномально потеплеет: прогноз погоды на завтра (карта)

Средняя температура по стране составит +4°.

Завтра в Украину снова вернутся дожди / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 5 января, западную часть Украины накроют дожди, чаще всего усиливающиеся до ливней. На юге возможны кратковременные осадки. На остальной территории - сухо, местами даже покажется солнце. В Киеве температура днем упадет до 0°, в то же время в Крыму повысится до +15°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также Синоптик назвала области, которые завтра накроют дожди

В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -3°, днем 0°.

Во Львове во вторник - ливень, ночью +2°, днем +6°.

В Луцке ожидается ливень, ночью +1°, днем +5°.

В Ривне во вторник также ливень, ночью 0°, днем +4°.

В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +4°, дождь.

В Хмельницком завтра ночью +2°, днем +3°, ливень.

В Ивано-Франковске завтра ливень, ночью -1°, днем +5°.

В Черновцах во вторник - ливень, ночью 0°, днем +4°.

В Виннице завтра ливень, +1°...+4°.

В Житомире во вторник будет ливень, температура ночью -1°, днем +2°.

В Черкассах ночью 0°, днем +1°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +3°.

В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.

В Одессе 5 января - облачно с прояснениями, возможен ливень, температура ночью +2°, днем +8°.

В Херсоне во вторник ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью +3°, днем +8°.

В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.

В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...-1°.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.

В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +4°...+15°.

В Краматорске - практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +3°.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°.

Прогноз погоды в Украине на 5 января / фото УНИАН

В народном календаре 5 января - день Василия и Эмилия. Январь - половина зимы. По январской погоде делают прогнозы на будущую весну и лето. Издавна замечено, что если зима снежная, то будет урожайный год. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: