Украину зальют дожди, на юге аномально потеплеет: прогноз погоды на завтра (карта)

16:30, 4 января 2021
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Средняя температура по стране составит +4°.

Завтра в Украину снова вернутся дожди / Фото ua.depositphotos.com
Завтра в Украину снова вернутся дожди / Фото ua.depositphotos.com

Во вторник, 5 января, западную часть Украины накроют дожди, чаще всего усиливающиеся до ливней. На юге возможны кратковременные осадки. На остальной территории - сухо, местами даже покажется солнце. В Киеве температура днем упадет до 0°, в то же время в Крыму повысится до +15°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Синоптик назвала области, которые завтра накроют дожди

  • В Киеве завтра облачно, температура воздуха ночью -1°, днем 0°.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -3°, днем 0°.
  • Во Львове во вторник - ливень, ночью +2°, днем +6°.
  • В Луцке ожидается ливень, ночью +1°, днем +5°.
  • В Ривне во вторник также ливень, ночью 0°, днем +4°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +2°, днем +4°, дождь.
  • В Хмельницком завтра ночью +2°, днем +3°, ливень.
  • В Ивано-Франковске завтра ливень, ночью -1°, днем +5°.
  • В Черновцах во вторник - ливень, ночью 0°, днем +4°.
  • В Виннице завтра ливень, +1°...+4°.
  • В Житомире во вторник будет ливень, температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Черкассах ночью 0°, днем +1°, облачно с прояснениями.
  • В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью +2°, днем +3°.
  • В Полтаве завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...+2°.
  • В Одессе 5 января - облачно с прояснениями, возможен ливень, температура ночью +2°, днем +8°.
  • В Херсоне во вторник ночью +3°, днем +8°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве завтра облачно с прояснениями, возможен дождь, ночью +3°, днем +8°.
  • В Запорожье - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +6°.
  • В Сумах завтра облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...-1°.
  • В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем +1°.
  • В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +4°.
  • В Симферополе во вторник будет облачно с прояснениями, +4°...+15°.
  • В Краматорске - практически безоблачно, температура ночью -2°, днем +3°. 
  • В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью -3°, днем +2°.
Прогноз погоды в Украине на 5 января / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 5 января / фото УНИАН

В народном календаре 5 января - день Василия и Эмилия. Январь - половина зимы. По январской погоде делают прогнозы на будущую весну и лето. Издавна замечено, что если зима снежная, то будет урожайный год. Если январь сухой и морозный, то лето будет погожим, а если второй месяц зимы теплый и нет снега - на холодное лето.

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Автор: Елена Пилипчак

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