В Украине в ближайшие дни ожидается потепление.

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное, но кратковременное потепление. Местами столбики термометров покажут +19°...+21°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, уже завтра, 4 ноября, температура в стране начнет повышаться. В западных областях ожидается +14°...+18°, на севере страны будет прохладнее всего - до +14°, в Центре +14°...+16°, на Востоке до +17°, а на Юге и в Крыму столбики термометров покажут +15°...+20°.

Еще теплее станет в пятницу, 5 ноября. В западных областях будет +11°...+17°, в северных +16°...+18°. Жителей Центра ждут комфортные +17°...+20°, в восточных областях - до +18°, а на Юге ожидается +17°...+21°.

На выходных столбики термометров поползут вниз. Уже в субботу в западных и северных областях будет +10°...+12°, в Крыму - до +20°, а на остальной территории +13°...+17°.

Напомним, согласно прогнозу, со следующей недели температура в Украине резко снизится. Обвала температуры стоит ждать во вторник, 9 ноября. В этот день практически по всей стране будет +4°...+8°, лишь на Юге столбики термометров покажут +9°...+10°.

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Автор: Екатерина Лиманская