Сейчас на высокогорье Карпат дует небольшой ветер и идет дождь.

В Карпатах сегодня температура упала до 0°.

Об этом в Facebook сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Как сообщается, сейчас на высокогорье Карпат облачно, идет дождь. Как видно на фото, на грунте появилась изморозь.

"По состоянию на 10:20 на горе Поп Иван Черногорский облачно, дождь, ветер юго-западный, 3-4 м/с. Температура окружающей среды 0°", - говорится в сообщении.

Напомним, с понедельника, 20 сентября, в Украину будет заходить настоящий холод. Поэтому в ближайшие дни потепления ждать не стоит.

Читайте такжеЧасть Украины предупредили о непогоде: кому грозят значительные дожди

"Циклон будет постепенно отступать, за ним будет втягиваться северными и северо-западными ветрами холодный воздух", - пояснила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на сегодня, 20 сентября

В Киеве сегодня будет пасмурно, сплошная облачность. Температура воздуха ночью +6°, днем +11°, ливень.

Во Львове в понедельник будет сплошная облачность, пасмурно. Ночью +5°, днем +11°.

В Луцке - сплошная облачность, пасмурно, ночью +5°, днем +10°.

В Ривне в понедельник ожидается пасмурная погода, сплошная облачность, ночью +5°, днем +9°, небольшой дождь.

В Тернополе 20 сентября ночью будет +5°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет облачно и пасмурно, ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +7°, днем +13°.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, ночью +8°, днем +14°.

В Виннице сегодня будет +6°...+12°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью +6°, днем +11°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +8°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Полтаве сегодня - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +8°...+13°, небольшой дождь.

В Одессе 20 сентября - небольшая облачность, температура ночью +9°, днем +20°.

В Херсоне в понедельник ночью +8°, днем +19°, небольшая облачность.

В Николаеве будет небольшая облачность, ночью +8°, днем +18°.

В Запорожье сегодня температура ночью +8°, днем +16°, пасмурно, сплошная облачность.

В Сумах сегодня температура воздуха составит +7°...+12°, пасмурно, сплошная облачность, дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +16°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +9°, днем +14°, пасмурно, сплошная облачность.

В Симферополе в понедельник будет немного облачно, +9°...+18°, небольшой дождь.

В Краматорске будет небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +18°.

В Северодонецке - небольшая облачность и легкий дождик, температура ночью +7°, днем +21°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Автор: Екатерина Лиманская