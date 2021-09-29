В ближайшие дни в Украине сохранится стабильная, но прохладная погода.

До конца недели в Украине сохранится стабильная в меру прохладная погода. Температура будет держаться на уровне +14°...+17°. Таким же будет и начало октября. Однако с понедельника, 4 октября, в некоторых областях Украины температура начнет повышаться.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

4 октября теплее всего будет в западных областях Украины. Здесь столбики термометров подскочат до +18°...+21°, а на юго-востоке будет +16°...+18°.

5 октября температура в стране будет практически такой же: на западе - до +21°, на юго-востоке +17°...+19°, на остальной территории до +14°...+17°. На северо-западе ожидаются небольшие дожди, однако они никак не повлияют на температуру.

К сожалению, это небольшое потепление будет недолгим. Уже в среду, 6 октября, все северные и западные области затянет тучами, кое-где возможны небольшие дожди, а температура снизится до +14°...+18°

Напомним, в ближайшие дни в Украине ожидаются заморозки до -5°.

По данным Укргидрометцентра, ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0-5° (I уровень опасности, желтый). Также в северо-восточных областях заморозки в воздухе составят 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

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Автор: Екатерина Лиманская