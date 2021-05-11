В стране сохраняется опасность возникновения пожаров.

Сегодня, 11 мая, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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В южных, большинстве восточных, центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Предупреждение о сильном ветре в Украине

В течение дня, 11 мая, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.

"В юго-восточной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.

Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.

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Автор: Елена Пилипчак