В Украине сохраняется пожарная опасность / фото УНИАН
Сегодня, 11 мая, в Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
Читайте такжеВ Херсоне расцвела аллея сакур, подаренных послом Японии (видео)
В южных, большинстве восточных, центральных, западных, Житомирской и Черниговской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Предупреждение о сильном ветре в Украине
В течение дня, 11 мая, в Украине ожидаются сильные порывы ветра.
"В юго-восточной части ожидаются порывы ветра 15-20 м/с", - говорится в сообщении ГСЧС.
Таким погодным условиям предоставлен и уровень опасности - желтый.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram