Львовяне вышли на общегородскую уборку улиц от снега (фото, видео)

Спасатели предупреждают об ухудшении погодных условий в Украине в ближайшие дни.

Во Львове к общегородской уборке улиц от снега привлекут работников городского совета.

Об этом сообщила заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк, сообщает пресс-служба мэрии.

Читайте также Метели и гололедица: в Украине выпало 30 сантиметров снега, погода будет усложняться (видео)

«В связи с сильными снегопадами городской голова Львова обратился к работникам городского совета, чтобы они вышли убирать на определенные локации нашего города и помогли таким образом дворникам. Так, в 15:00 сегодня будет сбор работников городского совета у входа в мэрию, деление на бригады, а затем уборка тротуаров и прибордюрных участков. Мы хотим облегчить работу нашим дворникам, поэтому организуем такую уборку. Также к уборке привлекаются работники районных администраций, крупных коммунальных заведений», - рассказала Маруняк.

Кроме того, мэр Львова Андрей Садовый призвал всех неравнодушных львовян сегодня приобщиться к уборке улиц от снега.

«Прогноз погоды на эту неделю неутешителен. Похоже, что снегопад не утихнет. Наши коммунальные службы делают все, что в их силах. Но нужна помощь ... Просьба к жителям, ОСМД, управляющим компаниям и владельцам предприятий организоваться и расчистить снег возле ваших территорий и домов. Такое количество снега необычно для нашего общества. Но, объединившись, можем побороть непогоду. Сложная ситуация требует нестандартных решений. До встречи на наших улицах», - отметил мэр.

Снегопад в Украине