Завтра на Киев с новой силой обрушится снегопад
Температура ночью упадет до -12°.
В четверг, 11 февраля, в Киеве днем температура достигнет -4°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Завтра практически всю Украину засыплет снегом, ночью ударит сильный мороз (карта)
Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -12°, а днем столбики термометров покажут -4°.
Весь день будет идти снег.
Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.
Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.
Народные приметы 11 февраля
11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.
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