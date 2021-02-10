Завтра на Киев с новой силой обрушится снегопад

Температура ночью упадет до -12°.

Завтра Киев снова продолжит засыпать снегом / Фото REUTERS

В четверг, 11 февраля, в Киеве днем температура достигнет -4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -12°, а днем столбики термометров покажут -4°.

Весь день будет идти снег.

Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.

Народные приметы 11 февраля

11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

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