Завтра на Киев с новой силой обрушится снегопад

17:00, 10 февраля 2021
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Температура ночью упадет до -12°.

Завтра Киев снова продолжит засыпать снегом / Фото REUTERS
Завтра Киев снова продолжит засыпать снегом / Фото REUTERS

В четверг, 11 февраля, в Киеве днем температура достигнет -4°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Завтра практически всю Украину засыплет снегом, ночью ударит сильный мороз (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура упадет до -12°, а днем столбики термометров покажут -4°.

Весь день будет идти снег.

Скорость ветра днем составит 3,6 м/с.

Атмосферное давление 742 мм ртутного столба.

Народные приметы 11 февраля

11 февраля - день Лаврентия и Власа. Сильные морозы в этот день обещают жаркое лето.

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Автор: Елена Пилипчак

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