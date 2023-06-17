В ближайшие дни температура в Украине несколько повысится, но кое-где будет дождливо.

На выходных, 17 и 18 июня, над Украиной распространится неустойчивая воздушная масса. В некоторых областях ожидаются кратковременные дожди, кое-где с грозами. В то же время температура несколько повысится. Об этом свидетельствует прогноз Украинского гидрометцентра.

По данным синоптиков, в ближайшие трое суток в западных областях пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Сегодня местами ожидаются значительные дожди. Температура ночью составит 11-17°, днем столбики термометров будут показывать свежие 19-25°.

На остальной территории Украины прогнозируется погода без осадков, только днем 17 июня на востоке и юго-востоке страны, 18-19 июня в южных, а в понедельник также в Винницкой и Житомирской областях местами ожидается кратковременный дождь и грозы. Температура ночью будет в пределах 13-19°, а днем воздух будет прогреваться до 24-30°. Ветер будет преимущественно восточный, его скорость составит 3-10 м / с.

Погода сегодня - прогноз на 17 июня

По данным Погода УНИАН, сегодня в Украине будут наблюдаться погодные контрасты. На западе столбики термометров покажут дише +18°...+ 25° - здесь ожидается много дождей, ливней и гроз. На севере будет около +28°. В восточных областях будет от +24° до +27°, местами дожди. В центральной части Украины ожидается очень теплая погода, +26°...+30°, а на юге +25°...+29°.

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