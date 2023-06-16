В большинстве областей сохранится сухая погода с обилием солнца, но только не на западе страны.

На выходных, 17 и 18 июня, в большинстве областей Украины ожидается сухая и очень теплая погода с обилием солнца. Местами температура будет подниматься до +28°...+30°. Однако на западе страны, а к концу недели - местами и на юге, пройдут дожди, ливни и грозы. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Согласно прогнозу, в Киеве в субботу будет небольшая облачность, температура воздуха ночью +17°, днем +28°. В воскресенье ночью ожидается +18°, а днем +29°, небольшая облачность.

Во Львове в субботу ночью +14°, днем +17°, пасмурно, сплошная облачность, ливень. В воскресенье ночью +14°, днем +18°, небольшая облачность, ливень.

Видео дня

В Луцке в субботу ночью +15°, днем +21°, небольшая облачность, гроза. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность, ночью +14°, днем +17°, дождь.

В Виннице в субботу будет небольшая облачность. Температура воздуха +16°...+29°. В воскресенье температура будет +15°...+29°, небольшая облачность.

В субботу в Одессе будет небольшая облачность, температура ночью +19°, днем +27°. В воскресенье - практически безоблачно, +20°...+28°.

В Харькове в субботу температура ночью составит +18°, днем +27°, небольшая облачность. В воскресенье столбики термометров покажут +17°...+28°, ясно и безоблачно.

В Днепре в субботу - небольшая облачность, температура ночью +17°, днем +27°. В воскресенье температура составит +18°...+29°, практически безоблачно.

В Симферополе в субботу - практически безоблачно, +16°...+25°. В воскресенье - небольшая облачность, +15°...+23°, ливень.

Жителей Мариуполя в субботу ожидает облачная погода с прояснениями и небольшой дождь, температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье ночью ожидается +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Краматорске в субботу будет практически безоблачно. Температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье будет практически безоблачно, ночью +16°, днем +28°.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура ночью +17°, днем +24°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура составит +16°, днем +27°.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет пасмурно, небольшой дождь, температура ночью +13°, днем до +15°. В воскресенье ночью температура составит +12°, днем столбики термометров покажут +15°, пасмурно, дождь.

В Моршине на Львовщине в субботу будет пасмурно, ночью +13°, днем +16°, небольшой дождь. В воскресенье - пасмурно, сплошная облачность. Температура составит +14° ночью и днем +18°, ливень.

В Трускавце в субботу будет пасмурно, температура до +16°, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура +14°...+19°.

В Сваляве завтра ожидается пасмурная погода, до +19°, небольшой дождь. В воскресенье - облачно с прояснениями, небольшой дождь, +13°...+21°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью +19°, днем +27°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура +19°...+28°.

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