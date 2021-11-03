Завтра в большинстве областей Украины ожидается туман. Небольшой дождь ожидается только во Львовской, Волынской и Ривненской областях днем и в Закарпатской ночью.

В Украине 4 ноября осадки почти не ожидаются, однако будет ветрено. Также ожидаются туманы.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в социальной сети Facebook.

"Уже к ночи атмосферное давление значительно возрастет, и мы окажемся как бы на острие лезвия - "на оси гребня антициклона", то есть в той части синоптического процесса, который практически всегда сопровождается в нас туманами. Более того, после недавних дождей над увлажненной землей туманы будут гуще. Поэтому ночью и утром ожидаем туманы на большей части территории страны", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в западном регионе туманы будут одиночными, в то время как на остальной территории - довольно густыми, иногда во время туманов может наблюдаться небольшая морось.

"Ночью и утром 4 ноября на большей части территории страны туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - объявили предупреждение синоптики.

По прогнозам, завтра, 4 ноября, будет облачно с прояснениями.

Так, в четверг без осадков, лишь в Закарпатской, днем во Львовской, Волынской и Ривненской областях небольшой дождь.

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Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных и Винницкой областях местами порывы 15-20 м/сек.

Температура ночью +1..+6°, в южных и восточных областях +5..+10°, днем +10..+15°, на Закарпатье, Прикарпатье и крайнем юге страны очень тепло для ноября, вплоть до +18°. В Карпатах ночью небольшой мороз до -1°, днем тепло + 10°.

Напомним, согласно прогнозу, со следующей недели температура в Украине резко снизится. Обвала температуры стоит ждать во вторник, 9 ноября. В этот день практически по всей стране будет +4°...+8°, только на юге столбики термометров покажут + 9°...+10°.

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Авторы: Екатерина Лиманская, Виталий Саенко