Сегодня в Украине будет наблюдаться необычная погода, когда ночь и утро будут теплее, чем день.
Об этом в Facebook сообщает Укргидрометцентр.
По данным синоптиков, в Украину затекает холод из северных широт.
"Он (холод - УНИАН) распространится и на высоте, и у земной поверхности также. Именно благодаря такому процессу сегодня на западе и севере страны будем иметь интересный аномальный ход температуры, когда самыми теплыми останутся ночь и утро, а днем температура будет снижаться и держаться низкой. Будем иметь от 6° тепла утренних до 0° поздно вечером, а там и еще ниже", - пояснили в ведомстве.
Прогноз погоды в Украине на сегодня
По данным Укргидрометцентра, сегодня в центральных областях будет немного теплее, 3-8°, а на юге и востоке - до 5-10° тепла.
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"В Карпатах холодно - чуть ниже 0°, при чем здесь уже ждем мокрый снег", - рассказали синоптики.
На западе страны сегодня ожидаются небольшие дожди, также ночные осадки останутся еще на первой половине дня в южной части страны.
На Сумщине и Харьковщине, по данным Укргидрометцентра, существует небольшая вероятность осадков, но если они и будут, то в виде мокрого снега.
На остальной территории страны - без существенных осадков.
Как сообщалось ранее, на этой неделе в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается зимний воздух. Однако уже на выходных вновь потеплеет.
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