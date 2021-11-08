В то же время снега еще не будет.

На этой неделе в Украине, по прогнозам синоптиков, ожидается зимний воздух. Однако уже на выходных вновь потеплеет.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Так, уже на днях Украину накроет "зимнее дыхание". Однако эксперты не прогнозируют осадков в виде снега.

"Несколько дней будут прохладными, а ночи морозными. Такая погода обусловлена вторжением холодного воздуха из северных широт в сочетании с полем высокого давления, то есть будет преобладать погода без осадков, но с низкими значениями температуры. В конце недели движение воздуха снова будет с юга, поэтому там уже ожидаем плюсовые показатели", - сказано в сообщении.

В частности, завтра, 9 ноября, в южной части и восточных областях ожидаются дожди. Местами они будут умеренными, однако кое-где дожди будут значительными.

Читайте такжеСиноптик испугала прогнозом погоды: в Украине ударят мощные морозыВ Карпатах, на Сумщине и Харьковщине будет небольшой дождь и мокрый снег. На остальной территории будет без осадков. Ночью будет температура 0-5° тепла, днем 3-8°. В южной части ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.

При этом 10-12 ноября в Украине осадков не ожидается. Эксперты прогнозируют снижение ночной температуры до 1-8° мороза в Карпатах. 11 ноября в восточных областях будет до 12° мороза. Температура днем 3-8° тепла. На Закарпатье, Прикарпатье и юге Одесской области ожидаются 7-12° тепла.

12 ноября температура ночью от 3° тепла до 3° мороза, в восточных областях будет до 5° мороза; днем 4-9° тепла, в западных и южных областях до 12°.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Карпаты засыпало снегом. На горе Поп-Иван сегодня 2° мороза.

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Автор: Виталий Саенко