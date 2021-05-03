Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки на почве. Наиболее вероятными они будут в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке Украины заморозков не будет.
Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Температура воздуха в целом ближайшей ночью ожидается +2...+6 градусов, в восточных областях и в южной части +6...+12 градусов", - рассказала синоптик.
По ее словам, днем 4 мая температура составит +10...+15 градусов, на Донетчине, Луганщине и в южной части до +17 градусов.
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"Будет преобладать влияние антициклона южного происхождения, поэтому в большинстве областей будет светить солнце, однако "хвост" атмосферного фронта черкнет по северу - там днем возможны небольшие дожди", - рассказала Наталья Диденко.
Погода в Киеве
По данным синоптика, в Киеве во вторник ночь будет ясной, звездной и холодной, +3..+5 градусов. На окраинах возможны заморозки на почве.
Днем в столице потеплеет до +12 градусов. Без серьезных осадков.
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