Завтра днем температура составит + 10...+15 градусов,в Донецокй области, Луганской и в южной части до +17 градусов.

Ближайшей ночью в Украине ожидаются заморозки на почве. Наиболее вероятными они будут в западных, северных и центральных областях. На юге и востоке Украины заморозков не будет.

Об этом в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Температура воздуха в целом ближайшей ночью ожидается +2...+6 градусов, в восточных областях и в южной части +6...+12 градусов", - рассказала синоптик.

По ее словам, днем 4 мая температура составит +10...+15 градусов, на Донетчине, Луганщине и в южной части до +17 градусов.

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"Будет преобладать влияние антициклона южного происхождения, поэтому в большинстве областей будет светить солнце, однако "хвост" атмосферного фронта черкнет по северу - там днем возможны небольшие дожди", - рассказала Наталья Диденко.

Погода в Киеве

По данным синоптика, в Киеве во вторник ночь будет ясной, звездной и холодной, +3..+5 градусов. На окраинах возможны заморозки на почве.

Днем в столице потеплеет до +12 градусов. Без серьезных осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская