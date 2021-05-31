Дожди и даже местами сильные ливни завтра ожидаются на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины.

Вскоре в Украину придет потепление, а уже на следующей неделе термометры могут подняться до отметки в +25 градусов.

Об этом в Facebook рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Потепление придет в Украину с пятницы, и уже на следующей неделе можно будет наконец наблюдать на термометрах +20 и, может, и +25 градусов", - утешила синоптик.

По ее словам, во вторник над Крымом и Приазовьем расположится циклон, который своими атмосферными фронтами будет забрасывать дожди на значительную часть территории Украины.

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Дожди и даже местами сильные ливни завтра ожидаются на Юге, Востоке и в большинстве центральных областей Украины. К дождям присоединится сильный ветер восточного и северо-восточного направлений.

По словам синоптика, до северных областей циклон не доберется, разве что вечером в Сумской области будет дождливо.

В западных областях небольшие дожди будут чередоваться с прояснениями, прогнозирует Наталья Диденко. "Температура воздуха на летнюю не очень будет смахивать - в течение дня вторника предполагается +13...+19 градусов, в Приазовье где-то появятся испуганные +20", - рассказала синоптик.

А ближайшей ночью на севере и западе будет холодно: +4...+8 градусов.

Погода в Киеве

По словам синоптика, в Киеве лето начнется перерывом в дождях и свежим воздухом: ночью +4...+ 7 градусов, днем 1 июня +14...+17 градусов. "Еще и с порывистым северо-восточным ветром", - добавила синоптик.

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Автор: Екатерина Лиманская