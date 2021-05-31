На этой неделе в Украине пасмурная и дождливая погода немного отступит. Ближе к выходным осадки будут лишь на востоке и юге страны. Температура поднимется до +20°...+23°. Однако начало недели будет дождливым и прохладным, особенно - в западных областях.

На этой неделе в Украине продолжат идти дожди, но они ослабнут и практически закончатся к концу недели. К выходным в стране потеплеет до +20°...+23°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, в понедельник, обильные дожди ожидаются в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях. На остальной территории - сухо. Температура до +16° на западе и около +23° на востоке.

Первый летний день в Украине будет пасмурным. Дожди ожидаются в центральный, восточных и южных областях. Теплее всего будет в Крыму (до +20°), на остальной территории +14°...+18°.

Второго июня погода существенно не изменится: пасмурно, практически по всей стране пройдут дожди, в Запорожской области - гроза. Сухо будет лишь в западных областях. Но и холоднее всего будет тоже здесь: +12°...+16° днем. На остальной территории +16°...+20°.

В четверг, 3 июня, дожди и ливни пройдут лишь в восточных и южных областях Украины. Местами начнет появляться солнышко. Температура слегка повысится и составит +17°...+20° по всей стране.

В пятницу, 4 июня, дожди все еще не покинут территорию Украины, однако станут намного слабее. В Крыму ожидается гроза. По всей стране будет переменная облачность с прояснениями. Потеплеет до +20°...+22°.

На выходных погода немного стабилизируется. В субботу, 5 июня небольшие дожди ожидаются в Николаевской, Херсонской области и в Крыму. А в воскресенье, 6 июня, дожди вернутся в западные области: покапает в Волынской, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На востоке и юге - тоже небольшие осадки. Без существенных температурных перепадов.

Народный прогноз на неделю

31 мая - Федот Овсяник. Святой считается покровителем весны. Его считали лучшим помощником: "Придет Федот - последний дубовый лист развернет".

1 июня - день Ивана Долгого. Если в этот день прохладная погода, еще 40 дней тепла не стоит ждать.

2 июня - Талагия. Если в єтот день идет дождь - все лето будет солнечным, а в декабре начнутся снегопады.

3 июня - Константина, Елены-леносейки. Если в этот день будет дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой. Какой день Елены - такой будет и осень.

4 июня - мученика Василиска, Васильковый день. Сильная роса утром 4 июня обещает богатого урожая.

5 июня - Леонтия-огуречника. В этот день заканчивают посадку огурцов.

6 июня - день Симеона Столпника. Считалось, что именно с этого дня начинается настоящее лето. Говорили: "Шиповник цветет - румянец года ведет". Идет дождь 6 июня - будет много грибов.

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Автор: Екатерина Лиманская