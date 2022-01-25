По прогнозу синоптика Натальи Диденко, завтра во многих областях Украины ожидается снег, а на западе - мокрый снег.

Завтра, 26 января, во многих областях Украины ожидается снег, а на западе страны - мокрый.

Об этом в Facebok рассказала синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в западных областях температура воздуха и ночью, и днем будет колебаться в пределах -3°...+3°. Ожидается мокрый снег и его налипание.

"На остальной территории Украины будет преобладать все же снег, гололедица!"- говорит синоптик.

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По ее данным, на востоке Украины ожидается самая холодная погода. Там ночью будет -6°....-11°, а днем -3°...-7°, почти без осадков.

На севере, в центральных областях и в южной части, по прогнозу Натальи Диденко, предполагается временами снег, ночью -4°...-9°, днем -2°...-4°.

"В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в конце недели - вплоть до оттепели и небольших "плюсов". Однако потом морозы еще вернутся", - предупредила синоптик.

Напомним, по прогнозу синоптика Натальи Птухи, до конца недели в Украине будет типичная зимняя погода. Ожидаются умеренные морозы, не сильный ветер и периодическое выпадение снега.

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