2 августа во многих областях Украины будет 30-градусная жара / фото Pixabay

Накануне выходных, 2 августа, температура в Украине еще немного повысится. На юге, востоке, а также местами в центральной части будет жара +30°...+34°. Местами на западе и в северной части страны покапают небольшие6 дожди. В большинстве же областей сохранится сухая погода с небольшой облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

  • В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.
  • Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +27°.
  • В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.
  • В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.
  • В Тернополе 2 августа ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, дождь.
  • В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +28°, облачно с прояснениями, гроза.
  • В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +29°.
  • В Виннице завтра будет +15°...+27°, небольшая облачность.
  • В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, ясно и безоблачно.
  • В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°.
  • В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.
  • В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+28°.
  • В Одессе 2 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.
  • В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность.
  • В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +34°.
  • В Запорожье температура ночью +21°, днем +30°, ясно и безоблачно.
  • В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.
  • В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, ясно и безоблачно.
  • В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +16°...+30°.
  • В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.
  • В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.
2 августа в Украине будет до +34 / фото УНИАН

Приметы погоды 2 августа

Если день дождливый, то будет мало пожаров, а если в этот день гром гремит, то будет часто болеть голова.

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