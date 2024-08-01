В ряде областей пройдут небольшие дожди.

Накануне выходных, 2 августа, температура в Украине еще немного повысится. На юге, востоке, а также местами в центральной части будет жара +30°...+34°. Местами на западе и в северной части страны покапают небольшие6 дожди. В большинстве же областей сохранится сухая погода с небольшой облачностью. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет практически безоблачно. Температура воздуха ночью +17°, днем +26°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью +15°, днем +27°.

В Луцке будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +26°.

В Ривне завтра ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +14°, днем +26°.

В Тернополе 2 августа ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность.

В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, ночью +15°, днем +25°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, ночью +16°, днем +28°, дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +18°, днем +28°, облачно с прояснениями, гроза.

В Черновцах в пятницу - облачно с прояснениями, ночью +19°, днем +29°.

В Виннице завтра будет +15°...+27°, небольшая облачность.

В Житомире в пятницу ночью будет +16°, днем +27°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +13°...+25°, ясно и безоблачно.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью +19°, днем +28°.

В Кропивницком температура ночью будет +18°, днем +31°, небольшая облачность.

В Полтаве - ясно и безоблачно, температура воздуха +17°...+28°.

В Одессе 2 августа - небольшая облачность, температура ночью +22°, днем +30°.

В Херсоне в пятницу ночью будет +21°, днем +33°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +21°, днем +34°.

В Запорожье температура ночью +21°, днем +30°, ясно и безоблачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +15°, а днем +27°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +16°, днем +28°.

В Днепре температура ночью будет +20°, днем +28°, ясно и безоблачно.

В Симферополе в пятницу будет практически безоблачно, +16°...+30°.

В Краматорске завтра ясно и безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

В Северодонецке - практически безоблачно, температура ночью +17°, днем +31°.

Приметы погоды 2 августа

Если день дождливый, то будет мало пожаров, а если в этот день гром гремит, то будет часто болеть голова.

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