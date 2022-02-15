Во второй половине недели в Украине потеплеет, однако ожидается гололедица, осадки и сильный ветер.

Во второй половине текущей недели запахнет настоящей весной. Однако с потеплением придут осадки и усилится ветер.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко, передает meteoprog.

"Неделя в Украине ожидается теплой. Эти ожидаемые высокие градусы - условные, ведь февраль еще продолжается, однако до конца недели будет доминировать максимальная температура воздуха в пределах +3...+11 градусов. Ночные градусы еще предполагаются ниже, воздух будет подмораживать, минимальная температура воздуха составит -3 ... -8 градусов", - говорит синоптик.

По ее прогнозу, во второй половине недели даже ночью столбики термометров поднимутся до плюсовых значений. Дневная температура воздуха также постепенно повысится и местами составит в западных областях и в южной части до +9...+12 градусов.

По словам синоптика, ночные и утренние морозы будут провоцировать гололедицу. С 17 по 20 февраля через Украину будут перемещаться атмосферные фронты, поэтому солнца станет меньше, облачности станет больше.

"Ожидаются осадки - днем преимущественно в виде дождя, в более холодное время суток - с мокрым снегом. Также появится больше шансов у штормового ветра", - предупредила синоптик.

Напомним, еще несколько дней в Украине будет солнечно, а по ночам морозы. С середины недели погода изменится. Столбики термометров поползут вверх. Местами потеплеет до +10°...+12°. Однако вместе с потеплением налетят дожди, будет лить практически по всей стране.

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